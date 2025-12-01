Государство выделяет 1 млрд грн на страхование военных рисков: где возьмут дополнительно при высоком спросе

На компенсацию военных рисков для бизнеса в 2026 году предусмотрено 1 млрд. грн. Власти не ожидают быстрого исчерпания этих средств, поскольку многие государственные программы поддержки имеют более низкую выборку средств, чем предусмотрено бюджетом.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на форуме "Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность", проходящем при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), передает корреспондент Delo.ua.

Отвечая на вопрос, что выделенный государством миллиард гривен может иссякнуть уже за три месяца, учитывая потребности прифронтовых регионов и запрос инвесторов, которые готовы вкладывать средства при условии наличия такого страхования, Соболев сказал: "Теперь мы запустили государственную компоненту. Посмотрим, если мы действительно выберем это все за три месяца... Я не думаю, что это возможно, есть... чем мы готовы давать средства".

Соболев отметил, что запуск любой программы требует времени. Он напомнил, что коммерческая программа страхования военных рисков с бекстопом в 200 миллионов долларов запускалась полтора года вместе с международными партнерами (бекстоп – это механизм, когда государство закладывает финансовую "подушку", покрывающую часть военных рисков, чтобы страховщики вообще могли работать).

По его словам, за этот год украинские страховые компании уже выписали сотни полисов. Фактические риски оказались ниже, чем закладывалось в моделях, поэтому ставки страхования будут меньше, а государство будет тратить меньше средств на компенсацию одного полиса.

Он добавил, что при высоком спросе есть несколько возможностей: перераспределение средств между программами министерства, обращение в парламент при пересмотре бюджета или использование резервного фонда.

"Поэтому, я думаю, если есть спрос, то мы найдем миллиарды денег. Но нам нужно сейчас запустить ее, чтобы она сработала, как мы хотели", – подытожил Соболев.

По словам участников форума, страхование военных рисков и возмещение ущерба входят в топ-5 важнейших потребностей бизнеса в Украине.

Ранее сообщалось, что для улучшения условий ведения бизнеса предприниматели считают необходимыми страхование военных рисков, восстановление инфраструктуры и снижение налогов на зарплату.