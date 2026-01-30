Запланована подія 2

Правительство расширило программу страхования бизнеса от военных рисков: теперь компенсируют и оборудование

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм страхования имущества от военных рисков, заработавший с 1 января 2026 года. Первые 5 заявок от бизнеса уже в работе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Компенсация теперь распространяется не только на недвижимость, но и производственное оборудование — станки, аппараты, инструменты и технику, используемые в основной деятельности предприятия.

Также упрощена процедура подачи заявки: больше не требуется отчета об оценке имущества. Предприниматель самостоятельно указывает сумму предполагаемого ущерба, а оценка понадобится только в случае фактических разрушений.

Четко определены военные риски: компенсация предоставляется не только за прямые попадания ракет или артиллерии, но и за ущерб от ударных волн, падение БпЛА, КАБ и обломков.

Лимит компенсации до 10 млн грн за имущество или до 1 млн грн компенсации страховой премии теперь применяется к каждому юридическому лицу в отдельности, а не ко всем связанным лицам.

Указывается, что механизм распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года. Государственная поддержка работает двумя направлениями: прямая компенсация убытков для бизнеса в регионах прифронтовых и частичная компенсация страховой премии для предприятий на остальной территории Украины.

Государственная поддержка действует по двум направлениям: прямая компенсация ущерба предприятиям прифронтовых регионов и частичная компенсация страховой премии для бизнеса на остальной территории страны.

Напомним, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что  на компенсацию военных рисков для бизнеса в 2026 году предусмотрено 1 млрд. грн. Власти не ожидают быстрого исчерпания этих средств, поскольку многие государственные программы поддержки имеют более низкую выборку средств, чем предусмотрено бюджетом.

Автор:
Татьяна Гойденко