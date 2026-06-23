Київ виплатив 190 млн грн постраждалим від російських обстрілів

Від початку 2026 року Київ виплатив 190 млн грн матеріальної допомоги 6 793 мешканцям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Скільки Київ виплатив постраждалим

Фінансову підтримку надають у межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Залежно від масштабу пошкоджень житла постраждалі можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 10 тис. або 40 тис. грн.

Крім того, для громадян, чиє житло стало непридатним для проживання через наслідки ворожих атак, передбачено щомісячну компенсацію на оренду житла у розмірі 20 тис. грн. Наразі такою підтримкою користуються 111 осіб, ще 140 заяв перебувають на розгляді.

За словами Марини Хонди, від початку року різними видами матеріальної допомоги вже скористалися майже 6,8 тисячі киян. Вона наголосила, що оперативна фінансова підтримка є вкрай важливою для людей у перші дні після обстрілів, тому місто продовжує швидко опрацьовувати звернення та здійснювати виплати постраждалим.

Значна частина коштів була спрямована на допомогу мешканцям після масованих російських атак навесні та влітку цього року.

Після обстрілу в ніч на 24 травня по матеріальну допомогу звернулися 1 365 осіб. Станом на сьогодні виплати вже отримали 1 294 постраждалі, а загальна сума нарахованої допомоги перевищила 19 млн грн.

Після атаки 2 червня до органів соціального захисту подали заяви 1 080 мешканців. Наразі кошти виплачено 1 032 особам на загальну суму понад 10,6 млн грн, решту звернень продовжують опрацьовувати.

Ще 514 заяв надійшло після ворожої атаки в ніч на 15 червня. На сьогодні допомогу вже отримали 224 людини, яким виплачено загалом 2,24 млн грн. Розгляд інших заяв триває.

Найбільше звернень щодо надання матеріальної допомоги після останніх російських атак надійшло від жителів Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів столиці.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.