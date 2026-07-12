США готують санкції проти покупців російської нафти й газу

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що досягнуто домовленості з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. Документ передбачає повноваження для президента США Дональда Трампа вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту чи газ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Суспільного".

Про домовленість Грем повідомив під час пресконференції у Києві. За його словами, Білий дім підтримав узгоджену версію законопроєкту, що відкриває шлях до його ухвалення.

"Це означає, що він стане законом", — заявив сенатор.

За словами Грема, законопроєкт має 85 співавторів. Його погодили із сенаторами Річардом Блюменталем і Джин Шахін, щоб забезпечити підтримку адміністрації США.

Документ спрямований на країни, які продовжують купувати російські енергоресурси та, за словами сенатора, фінансово підтримують режим Володимира Путіна. Грем заявив, що такі держави мають шукати альтернативні джерела постачання нафти й газу.

Він також зазначив, що ухвалення пакета санкцій дасть США додаткові інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам. Законопроєкт також має створити механізми покарання для країн, які обходять санкції та заробляють на війні.

Водночас Грем заявив, що не бачить у США значної підтримки прямій військовій допомозі Україні. За його словами, Європа готова купувати американську зброю, а США мають продовжувати її продавати та співпрацювати з Україною у сфері безпілотників.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа 16 травня вирішила не продовжувати ліцензію, яка дозволяла морські операції з постачання та продажу вже завантаженої на судна російської нафти й нафтопродуктів. США послабили санкції проти російської нафти у березні 2026 року.

Нагадаємо, двопартійна група американських сенаторів хоче переконати міністра фінансів США Скотта Бессента підтримати ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії, який уже тривалий час залишається без руху в Конгресі