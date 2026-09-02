Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії опинився під загрозою провалу

Законопроєкт про санкції проти торговельних партнерів Росії, який Сенат США місяць тому ухвалив на честь покійного сенатора Ліндсі Грема переважною більшістю голосів, ризикує надовго забуксувати в Палаті представників через опір демократів і брак ентузіазму серед республіканців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що республіканці не внесли законопроєкт до списку голосувань цього тижня, а провідні члени партії, які повернулися до Капітолію після п'ятитижневої літньої перерви, не назвали його ухвалення пріоритетом.

"Ми щойно повернулися із засідання голів комітетів, і ніхто про це не згадував", - зауважила в інтерв’ю голова Комітету з питань регламенту Палати представників Вірджинія Фокс (республіканка з Північної Кароліни).

"Я не маю уявлення. Ніхто про це не говорить".

Спікер Палати представників Майк Джонсон також визнав, що ухвалення буде непростим, і не дав чіткої відповіді, чи винесуть законопроєкт на голосування.

Прихильники законопроєкту в обох палатах Конгресу стверджують, що він дасть Білому дому новий важіль тиску на Росію заради завершення війни в Україні — зокрема через нові тарифні інструменти для президента Дональда Трампа. Утім республіканська більшість розколота щодо втручання у війну Росії проти України, а частина демократів насторожено ставиться до надання Трампу додаткових тарифних повноважень.

Лідер меншості Палати представників Гакім Джеффріс заявив про "серйозне занепокоєння": за його словами, документ "ризикує надати Трампу та його адміністрації тарифні й санкційні повноваження, якими вони, на переконання демократів, зловживатимуть". Проти виступають, зокрема, очільники профільних комітетів з іноземних справ і оподаткування Ґреґ Мікс і Річард Ніл — вони заявили, що в Трампа вже є всі необхідні повноваження для санкцій проти Росії без цього закону.

Водночас частина яструбів-республіканців наполягає на ухваленні документа до завершення передвиборчої сесії.

"Вважаю дуже важливим ухвалити закон про санкції. Не зробити цього — це провал", — заявив конгресмен Дон Бейкон.

Видання констатує, що навіть якщо законопроєкт винесуть на голосування, невідомо, чи набереться достатньо голосів республіканців та демократів для його ухвалення.

Раніше один з авторів законопроєкту сенатор Річард Блюменталь заявляв, що законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії буде ухвалений у вересні.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Документ передбачає можливість запровадження президентом США 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед це стосується найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. Окрім цього, законопроєкт спрямований на посилення тиску на "тіньовий флот" Росії.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.