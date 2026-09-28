Російські банки готуються до масових неплатежів за кредитами малого і середнього бізнесу

Російські банки почали готуватися до неплатежів за виданими малому та середньому бізнесу кредитами. На погіршення ситуації найближчим часом очікують 63% банківських ризик-менеджерів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Фактори впливу

Як показало опитування компанії "Б1" за участю представників 39 банків, 75% респондентів вважають підвищення податків ключовим фактором, що негативно впливає на якість кредитного портфеля малого та середнього бізнесу. Крім того, 72% опитаних вказали на високу ключову ставку, 53% — на надмірне боргове навантаження компаній, а 50% — на гостру нестачу в них власних оборотних коштів.

Податкові зміни та реакція банків

З 1 січня 2026 року уряд РФ підвищив ставку ПДВ з 20% до 22%, а поріг доходу для звільнення бізнесу від його сплати на спрощеній системі оподаткування знизився втричі — з 60 млн руб. до 20 млн руб. Також було скасовано знижені тарифи у розмірі 15% для більшості підприємств. Найсильніше неплатежі турбують великі (83% опитаних) та середні (80%) банки.

На цьому тлі кредитні організації змінюють роботу: 76% опитаних переглядають процедуру ухвалення рішень про кредитування та моніторинг якості позичальників, а 60% змінюють підходи до роботи з простроченою заборгованістю.

За оцінкою агентства "Національні кредитні рейтинги", на 1 травня 2026 року кожен шостий суб'єкт МСБ мав прострочену заборгованість за кредитами. Водночас у Центральному банку не бачать системної загрози для банківського сектора.

Раніше повідомлялося, що російські банки не мають достатньої вільної рублевої ліквідності для купівлі державних облігацій, за допомогою яких Мінфін РФ фінансує дефіцит бюджету. Через це уряду дедалі складніше залучати кошти на внутрішньому ринку без додаткової підтримки Центрального банку.