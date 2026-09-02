У Київській області продають 35 земельних ділянок: оголошено перші аукціони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив у системі “Прозорро.Продажі” перші торги з реалізації земельних ділянок, які перебували на балансі збанкрутілого АТ “РВС Банк”. Загалом протягом осені на електронні аукціони планують виставити 35 земельних лотів загальною площею 34 га у Київській області.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Деталі перших торгів та вартість лотів

Перші ділянки розташовані в селі Погреби Броварського району — поблизу річки Десни та рекреаційних зон, за 20 км від межі столиці. Земля має цільове призначення під будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

На перші три торги виставлено ділянки різної площі:

0,93 га — стартова ціна становить 4,7 млн грн ;

— стартова ціна становить ; 0,75 га — стартова ціна становить 3,8 млн грн ;

— стартова ціна становить ; 0,55 га — стартова ціна становить 2,8 млн грн.

Умови участі та дата аукціонів

Перші аукціони призначені на 2 та 5 жовтня 2026 року. Реалізація відбуватиметься за класичною англійською моделлю з трираундовим підвищенням ставок. Переможцем стане учасник, який запропонує найвищу вартість за лот.

Взяти участь у торгах можуть усі зареєстровані на акредитованих майданчиках фізичні та юридичні особи, окрім суб'єктів, пов'язаних із державою-агресором.

Усі отримані від продажу землі кошти спрямують на розрахунки з кредиторами збанкрутілого АТ "РВС Банк".

Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.