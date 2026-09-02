- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
У Київській області продають 35 земельних ділянок: оголошено перші аукціони
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив у системі “Прозорро.Продажі” перші торги з реалізації земельних ділянок, які перебували на балансі збанкрутілого АТ “РВС Банк”. Загалом протягом осені на електронні аукціони планують виставити 35 земельних лотів загальною площею 34 га у Київській області.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Деталі перших торгів та вартість лотів
Перші ділянки розташовані в селі Погреби Броварського району — поблизу річки Десни та рекреаційних зон, за 20 км від межі столиці. Земля має цільове призначення під будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських споруд.
На перші три торги виставлено ділянки різної площі:
- 0,93 га — стартова ціна становить 4,7 млн грн;
- 0,75 га — стартова ціна становить 3,8 млн грн;
- 0,55 га — стартова ціна становить 2,8 млн грн.
Умови участі та дата аукціонів
Перші аукціони призначені на 2 та 5 жовтня 2026 року. Реалізація відбуватиметься за класичною англійською моделлю з трираундовим підвищенням ставок. Переможцем стане учасник, який запропонує найвищу вартість за лот.
Взяти участь у торгах можуть усі зареєстровані на акредитованих майданчиках фізичні та юридичні особи, окрім суб'єктів, пов'язаних із державою-агресором.
Усі отримані від продажу землі кошти спрямують на розрахунки з кредиторами збанкрутілого АТ "РВС Банк".
Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.