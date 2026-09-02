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В Киевской области продают 35 земельных участков: объявлены первые аукционы

земля, земельные участки
За эту неделю земельные аукционы принесли бюджету более 11 млн. грн. / Freepik

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил в системе Прозорро.Продажи первые торги по реализации земельных участков, которые находились на балансе обанкротившегося АО РВС Банк. Всего в течение осени на электронные аукционы планируется выставить 35 земельных лотов общей площадью 34 га в Киевской области.

Как пишет Dilo, об этомсообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Детали первых торгов и стоимость лотов

Первые участки расположены в селе Погребы Броварского района — вблизи реки Десны и рекреационных зон, в 20 км от столицы. Земля имеет целевое предназначение под строительство и обслуживание жилого дома и хозяйственных построек.

На первые три торга выставлены участки разной площади:

  • 0,93 га - стартовая цена составляет 4,7 млн грн ;
  • 0,75 га - стартовая цена составляет 3,8 млн грн ;
  • 0,55 га - стартовая цена составляет 2,8 млн грн .

Условия участия и дата аукционов

Первые аукционы назначены на 2 и 5 октября 2026 года. Реализация будет проходить по классической английской модели с трехраундовым повышением ставок. Победителем станет участник, предложивший самую высокую стоимость за лот.

Принять участие в торгах могут все зарегистрированные на аккредитованных площадках физические и юридические лица, за исключением субъектов, связанных с государством-агрессором.

Все полученные от продажи земли средства будут направлены на расчеты с кредиторами обанкротившегося АО "РВС Банк".

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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