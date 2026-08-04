Недвижимость, земли и авто: Фонд гарантирования распродает имущество пяти обанкротившихся банков

На этой неделе, с 3 по 7 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на аукционы в системе Prozorro.Продажи активы пяти ликвидируемых банков. Общая стартовая цена всех лотов составляет 68,1 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Львиную долю предложения составляет недвижимость и другие основные средства финучреждений – их оценили в 66,9 млн грн.

Права требования по кредитам выставлены со стартовой ценой 1,2 млн грн, а дебиторская задолженность будет торговаться за 0,03 млн грн.

В течение недели инвесторам предлагают приобрести активы таких банков:

ПАО "Проминвестбанк": общая сумма - 46,6 млн грн (почти весь объем приходится на недвижимость и основные средства, еще 0,03 млн грн - дебиторская задолженность).

общая сумма - 46,6 млн грн (почти весь объем приходится на недвижимость и основные средства, еще 0,03 млн грн - дебиторская задолженность). АО "РВС Банк": общая сумма - 16,9 млн грн (15,7 млн грн - недвижимость, земельные участки и основные средства; 1,2 млн грн - права требования по кредитам).

общая сумма - 16,9 млн грн (15,7 млн грн - недвижимость, земельные участки и основные средства; 1,2 млн грн - права требования по кредитам). АО "Укрстройинвестбанк": 3,3 млн грн (основные средства).

3,3 млн грн (основные средства). АО "Айбокс Банк": 0,8 млн. грн. (основные средства).

0,8 млн. грн. (основные средства). АО "Мегабанк": 0,7 млн. грн. (основные средства и автомобили).

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.