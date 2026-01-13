Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,35

43,20

EUR

50,79

50,57

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 100 успішних аукціонів: за рік ФГВФО розпродав майна банків-банкрутів на 1,5 млрд грн

гривні, гривня, купюри
Торік ФГВФО провів успішних аукціонів на майже 1,5 млрд грн. / Shutterstock

Минулого року у системі "Прозорро.Продажі" Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Отримані кошти були спрямовані безпосередньо на розрахунки з кредиторами фінустанов, що ліквідуються та перебувають в управлінні Фонду гарантування.

Лідери продажів

Протягом 2025 року було реалізовано активи 10 фінансових установ. До трійки банків-лідерів за сумою завершених угод увійшли:

  • АТ "МР Банк" із сумою майже 1,1 млрд грн; 
  • АТ "Фінанси та кредит" – 243,7 млн грн; 
  • АТ "Комінвестбанк" – 78,1 млн грн. Найбільш плідним місяцем торгів став квітень, коли сума продажів досягла 931 млн грн.

Щодо типу майна, покупці найчастіше цікавилися такими категоріями: 63% аукціонів припало на нерухомість, землю та основні засоби; 15% склав продаж прав вимоги за кредитами фізичних осіб; 13% – права вимоги за кредитами юридичних осіб.

Найцікавіші аукціони 2025 року

Як зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту ФГВФО, на продаж виставляється все: від прав вимоги за кредитами до картин та банкоматів. Ось декілька прикладів того, як зростала ціна завдяки конкуренції:

  • за будівлю  "Комінвестбанку" на Закарпатті площею 196,5 м2 боролися п’ятеро учасників. У результаті ціна зросла на 71% — з 4,7 млн грн до 8 млн грн; 
  • вартість машиномісця у Харкові "Мегабанку" під час торгів зросла вдвічі — зі 117,6 тис. грн до 240 тис. грн; 
  • продаж автомобіля "Промінвестбанку" залучив рекордну кількість учасників — 10 осіб. Ціна реалізації підскочила з 261,9 тис. грн до 492 тис. грн.

Хто може стати покупцем?

Як зазначили у Фонді, аукціони в системі "Прозорро.Продажі" є відкритими з 2016 року. Взяти участь у торгах може кожен охочий. Виняток становлять лише самі позичальники або поручителі за кредитом, що виставлений на продаж, а також представники країни-агресора чи пов'язані з нею особи.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року сума надходжень коштів до банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, становила близько 291,0 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук