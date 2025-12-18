Програми реструктуризації від ФГВФО: більшість позичальників уже повністю розрахувалися з боргами

У листопаді 2025 року позичальники банків в управлінні Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) виплатили 21,05 млн грн завдяки програмам реструктуризації своїх боргів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Загалом з початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом, від позичальників надійшло майже 1,415 млрд грн.

За словами Тетяни Старцевої, директорки Департаменту ліквідації банків Фонду, реструктуризація — це оптимальний спосіб врегулювати заборгованість без судів.

Вона зауважила, що позичальники, які приєдналися до програми три роки тому, вже практично завершили погашення своїх кредитів.

Ключові факти:

понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників, які звернулися до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, отримали позитивне рішення щодо реструктуризації;

понад 93% з них виконують умови погашення боргу.

У ФГВФО нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн – для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Для юросіб та ФОП діють умови реструктуризації: перший внесок 5%, щомісячні платежі та повне погашення до завершення ліквідації банку. Річна ставка залежить від строку: до 18 міс. — 0,1%, до 24 міс. — 3%, понад два роки — 5%. Борг має бути виплачений не пізніше ніж за пів року до закриття банку.

Нагадаємо, за жовтень 2025 року позичальники банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) погасили 31,33 млн грн за програмами реструктуризації. З цієї суми 7,1 млн грн надійшло від погашення іпотечних кредитів, виданих фізичним особам.