Погашення замість продажу: позичальники активніше обирають реструктуризацію кредитів

За жовтень 2025 року позичальники банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) погасили 31,33 млн грн за програмами реструктуризації. З цієї суми 7,1 млн грн надійшло від погашення іпотечних кредитів, виданих фізичним особам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення.

З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Тетяна Старцева, директорка Департаменту ліквідації банків Фонду, заявила, що цивілізоване врегулювання заборгованості працює ефективно.

Вона зазначила, що з 2022 року завдяки реструктуризації було отримано майже 1,4 млрд грн, та додала, що цей механізм, який дозволяє боржникам уникнути продажу кредитів третім особам, все частіше обирається позичальниками.

У ФГВФО нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн – для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Нагадаємо, ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування лише за жовтень 2025 року. Загалом, від початку своєї діяльності, Фонд виплатив 105,0 млрд грн, охопивши 96% вкладників.