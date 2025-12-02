Погашение вместо продажи: заемщики активнее выбирают реструктуризацию кредитов

За октябрь 2025 года заемщики банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасили 31,33 млн грн по программам реструктуризации. Из этой суммы 7,1 млн. грн. поступило от погашения ипотечных кредитов, выданных физическим лицам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение.

Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Татьяна Старцева, директор Департамента ликвидации банков Фонда, заявила, что цивилизованное урегулирование задолженности работает эффективно.

Она отметила, что с 2022 года благодаря реструктуризации было получено почти 1,4 млрд грн и добавила, что этот механизм, позволяющий должникам избежать продажи кредитов третьим лицам, все чаще избирается заемщиками.

В ФГВФЛ напомнили, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.

Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн. – для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн. – для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн.).

Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Напомним, ФГВФЛ выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 1,5 млн грн гарантированного возмещения только за октябрь 2025 года. Всего с начала своей деятельности Фонд выплатил 105,0 млрд грн, охватив 96% вкладчиков.