Дохід банків-банкрутів: 167 млн грн надійшло у жовтні для розрахунку з кредиторами

ФГВФО, активи, банк
У жовтні дохід банків-банкрутів склав 167 млн грн / НБУ

Протягом жовтня 2025 року загальна сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала понад 167,3 млн грн. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від державних цінних паперів, які принесли банкам понад дві третини від усіх надходжень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Основні джерела надходжень

Найбільшу частину коштів забезпечили доходи від фінансових інструментів:

  • доходи за цінними паперами — 116,5 млн грн;
  • погашення кредитів — 38,2 млн грн; 
  • надходження від реалізації активів — 9,1 млн грн; 
  • оренда майна — 2,2 млн грн; 
  • інші джерела — 1,3 млн грн.

Фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко наголосила, що "доходи від державних цінних паперів залишаються одним з ключових джерел надходжень". Інвестиції в ОВДП є надійним та передбачуваним інструментом, що дозволяє зберігати та збільшувати ресурси банків для подальшого розрахунку з кредиторами.

Банки-лідери

У жовтні 2025 року найбільші суми коштів надійшли до наступних банків:

  • АТ "МР Банк" – 111,6 млн грн; 
  • АТ "АКБ "Конкорд" – 18,5 млн грн; 
  • АТ "Комінвестбанк" – 12,0 млн грн; 
  • АТ "Банк Січ" – 7,2 млн грн.

Кошти, що надходять від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, 3 24 по 28 листопада, у державній електронній системі "Prozorro.Продажі" було заплановано реалізацію активів семи банків, що перебувають у ліквідації під управлінням ФГВФО. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 578,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук