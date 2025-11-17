У жовтні Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів близько 1,5 млн грн

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування лише за жовтень 2025 року. Загалом, від початку своєї діяльності, Фонд виплатив 105,0 млрд грн, охопивши 96% вкладників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За час повномасштабної війни фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування.

У ФГВФО зазначили, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 жовтня 2025 року кошти Фонду складали 49,41 млрд грн.

"Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП", - йдеться в повідомленні фонду.

Там додали, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок "Дія" у кілька кліків.

Нагадаємо, у першому півріччі Фонд гарантування вкладів виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.