Программы реструктуризации от ФГВФЛ: большинство заемщиков уже полностью рассчитались с долгами

В ноябре 2025 года заемщики банков в управлении Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатили 21,05 млн. грн. благодаря программам реструктуризации своих долгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

Всего с начала 2022 года в ликвидируемые Фондом банки от заемщиков поступило почти 1,415 млрд грн.

По словам Татьяны Старцевой, директора Департамента ликвидации банков Фонда, реструктуризация - это оптимальный способ урегулировать задолженность без судов.

Она отметила, что заемщики, присоединившиеся к программе три года назад, уже практически завершили погашение своих кредитов.

Ключевые факты:

более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков, которые обратились к ликвидируемому Фондом банку-кредитору, получили положительное решение по реструктуризации;

более 93% из них выполняют условия погашения долга.

В ФГВФЛ напомнили, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года .

Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн. – для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн. – для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн.).

Для юрлиц и ФЛП действуют условия реструктуризации: первый взнос 5%, ежемесячные платежи и полное погашение до завершения ликвидации банка. Годовая ставка зависит от срока: до 18 мес. - 0,1%, до 24 мес. - 3%, более двух лет - 5%. Долг должен быть выплачен не позднее чем за полгода до закрытия банка.

Напомним, за октябрь 2025 года заемщики банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасили 31,33 млн грн по программам реструктуризации. Из этой суммы 7,1 млн. грн. поступило от погашения ипотечных кредитов, выданных физическим лицам.