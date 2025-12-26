У листопаді надходження до банків у ліквідації склали близько 291 млн грн

У листопаді 2025 року сума надходжень коштів до банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, становила близько 291,0 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ФГВФО.

Із загального обсягу 199,8 млн грн надійшло від реалізації активів банків, які перебувають в управлінні Фонду. Ще 61,0 млн грн банки отримали у вигляді доходів за цінними паперами.

Надходження від погашення кредитів склали 27,6 млн грн, від оренди майна — 1,7 млн грн, з інших джерел — 0,9 млн грн.

Лідерами за сумою надходжень у листопаді 2025 року стали:

МР банк — 128,5 млн грн;

Укрбудінвестбанк — 60,2 млн грн;

Комінвестбанк — 52,5 млн грн.

Загалом від початку поточного року до банків в управлінні Фонду надійшло 4 844,9 млн грн.

У Фонді нагадують, що кошти, отримані від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Додамо, протягом жовтня 2025 року загальна сума надходження коштів до банків, що ліквідуються ФГВФО, склала понад 167,3 млн грн. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від державних цінних паперів, які принесли банкам понад дві третини від усіх надходжень.