Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У листопаді надходження до банків у ліквідації склали близько 291 млн грн

гривні
Надходження від погашення кредитів склали 27,6 млн грн / Depositphotos

У листопаді 2025 року сума надходжень коштів до банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, становила близько 291,0 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ФГВФО.

Із загального обсягу 199,8 млн грн надійшло від реалізації активів банків, які перебувають в управлінні Фонду. Ще 61,0 млн грн банки отримали у вигляді доходів за цінними паперами.

Надходження від погашення кредитів склали 27,6 млн грн, від оренди майна — 1,7 млн грн, з інших джерел — 0,9 млн грн.

Лідерами за сумою надходжень у листопаді 2025 року стали:

  • МР банк — 128,5 млн грн;
  • Укрбудінвестбанк — 60,2 млн грн;
  • Комінвестбанк — 52,5 млн грн.

Загалом від початку поточного року до банків в управлінні Фонду надійшло 4 844,9 млн грн.

У Фонді нагадують, що кошти, отримані від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Додамо, протягом жовтня 2025 року загальна сума надходження коштів до банків, що ліквідуються ФГВФО, склала понад 167,3 млн грн. Основним джерелом фінансування залишаються доходи від державних цінних паперів, які принесли банкам понад дві третини від усіх надходжень.

Автор:
Тетяна Гойденко