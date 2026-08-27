Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві на понад місяць обмежать рух біля Бессарабської площі: що відомо

ремонт дорог
Басейною та Бессарабським проїздом частково обмежать рух

У Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та облаштовуватимуть пониження бортового каменю на окремих ділянках.

Роботи проводять у межах реорганізації схеми руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Тут планують продублювати підземні переходи наземними, щоб зробити маршрути для пішоходів зручнішими, доступнішими та відповідними принципам безбар’єрності.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв і пішоходів враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Фото 2 — У Києві на понад місяць обмежать рух біля Бессарабської площі: що відомо

Нагадаємо, у Києві найближчим часом змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Шість нових наземних переходів продублюють підземні, а ще два наявні переходи реконструюють.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності