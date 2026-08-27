У Києві на понад місяць обмежать рух біля Бессарабської площі: що відомо

У Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та облаштовуватимуть пониження бортового каменю на окремих ділянках.

Роботи проводять у межах реорганізації схеми руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Тут планують продублювати підземні переходи наземними, щоб зробити маршрути для пішоходів зручнішими, доступнішими та відповідними принципам безбар’єрності.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв і пішоходів враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, у Києві найближчим часом змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Шість нових наземних переходів продублюють підземні, а ще два наявні переходи реконструюють.