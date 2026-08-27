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У Києві на понад місяць обмежать рух біля Бессарабської площі: що відомо
У Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Обмеження руху в Києві
Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та облаштовуватимуть пониження бортового каменю на окремих ділянках.
Роботи проводять у межах реорганізації схеми руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Тут планують продублювати підземні переходи наземними, щоб зробити маршрути для пішоходів зручнішими, доступнішими та відповідними принципам безбар’єрності.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв і пішоходів враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.
Нагадаємо, у Києві найближчим часом змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Шість нових наземних переходів продублюють підземні, а ще два наявні переходи реконструюють.