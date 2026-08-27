У Києві змінять рух пішоходів біля Бессарабської площі: підземні переходи продублюють наземними

У Києві найближчим часом змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Шість нових наземних переходів продублюють підземні, а ще два наявні переходи реконструюють.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Підземні переходи, що проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють наземними. Це має зробити маршрути зручнішими та доступнішими для пішоходів.

Нові наземні переходи облаштують через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, а також вулиці Велику Васильківську та Басейну. Для цього вже розробили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у Києві.

Переходи обладнають транспортними та пішохідними світлофорами. Також понизять бордюри, облаштують тактильні смуги та встановлять кнопки для звукового супроводу зеленого сигналу світлофора. Це має полегшити пересування людей з інвалідністю, маломобільних груп населення та людей із порушеннями зору.

Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Там облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної та додатковий тротуар із боку "Арена Сіті". Він має забезпечити безпечний пішохідний маршрут від бульвару Лесі Українки до Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка.

Крім того, на Бессарабському проїзді перерозподілять смуги руху та облаштують регульований заїзд до підземного паркінгу.

У межах проєкту також оновлять перехід між Бессарабським ринком і Крутим узвозом відповідно до сучасних стандартів. Між ринком та "Арена Сіті" облаштують паркувальну зону, зокрема місця для автомобілів людей з інвалідністю.

Новою схемою передбачені й велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами, через бульвар Тараса Шевченка, вулиці Велику Васильківську та Басейну, а також Бессарабський проїзд.

Загалом у Бессарабському кварталі планують облаштувати шість нових наземних переходів і реконструювати два наявні. Один із доступних маршрутів, між Хрещатиком та Бессарабським ринком, уже функціонує.

Після реалізації проєкту пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами. Таким чином, навколо Бессарабської площі планують створити цілісний безбар’єрний маршрут, зручний для людей різного віку та з різними потребами.

Нагадаємо, у Києві планують оновлення громадського простору на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка. Йдеться про створення сучасного, доступного та інклюзивного міського середовища.