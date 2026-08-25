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У центрі Києва обмежать рух через ремонт доріг: де саме

Крещатик
У Києві на два тижні змінять рух на Великій Васильківській та бульварі Шевченка / Вікіпедія

У Києві частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ готує обмеження руху

У Києві з 25 серпня до 8 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі.

Обмеження пов’язані з ремонтними роботами. Фахівці Шевченківського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття та понижуватимуть бортовий камінь.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — У центрі Києва обмежать рух через ремонт доріг: де саме

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття.  Роботи тривали менше ніж три місяці.

Автор:
Ольга Опенько

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