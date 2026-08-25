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У центрі Києва обмежать рух через ремонт доріг: де саме
У Києві частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Київ готує обмеження руху
У Києві з 25 серпня до 8 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі.
Обмеження пов’язані з ремонтними роботами. Фахівці Шевченківського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття та понижуватимуть бортовий камінь.
Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.