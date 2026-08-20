На трасі під Києвом обмежать рух через ремонт мосту: подробиці для водіїв

На автодорозі державного значення Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів розчинаються ремонтні роботи мосту через канал (км 29+110). У зв'язку з цим на ділянці тимчасово обмежать проїзд транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

За інформацією дорожніх служб, обмеження діятимуть з 22 по 30 серпня 2026 року.

У цей період рух автомобільного та громадського транспорту здійснюватиметься за тимчасовою схемою — з почерговим перекриттям однієї смуги.

Водіїв та перевізників закликають завчасно враховувати тимчасові незручності під час планування маршрутів, бути уважними на ділянці виконання робіт та чітко дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків.

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.