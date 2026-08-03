Дорожники обмежили рух на в'їзді до Чернівецької області: що варто знати водіям

З 3 серпня 2026 року тимчасово обмежено рух транспортних засобів на ділянці автодороги Н-03 на в'їзді до Чернівецької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Причиною запровадження обмежень стало проведення планових ремонтних робіт із відновлення дорожнього покриття на мостовій споруді поблизу села Атаки Дністровського району.

На період виконання робіт проїзд транспортних засобів організовано у реверсному режимі відповідно до встановлених тимчасових дорожніх знаків та засобів регулювання руху.

Водіїв закликають завчасно планувати свої маршрути, враховувати можливі затримки в дорозі, бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.

Про повне завершення ремонтних робіт і відновлення звичайного трафіку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.