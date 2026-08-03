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У "Дії" відкрили тестування трьох нових виплат для батьків

Бета-тест має допомогти перевірити роботу послуг
Бета-тест має допомогти перевірити роботу послуг / Дія

У "Дії" відкрили запис на бета-тест трьох нових державних виплат для незастрахованих вагітних жінок, матерів дітей до одного року та батьків, які працюють і виховують дітей віком від одного до трьох років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Учасники тестування зможуть першими скористатися такими послугами:

  • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не мають загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • допомога матерям, які доглядають за дитиною до одного року;
  • "єЯсла" — виплата для батьків, які працюють і виховують дитину віком від одного до трьох років.

Бета-тест має допомогти перевірити роботу послуг перед їхнім офіційним запуском.

Розмір виплат, умови участі та дату повноцінного запуску в повідомленні не уточнили.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев закликав уряд внести зміни до постанови, що регулює програму “єЯсла”, та забезпечити доступ до допомоги жінкам-ФОП. 

Автор:
Тетяна Гойденко