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В "Дії" открыли тестирование трех новых выплат для родителей
В "Дії" открыли запись на бета-тест трех новых государственных выплат для незастрахованных беременных женщин, матерей детей до одного года и родителей, которые работают и воспитывают детей от одного до трех лет.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".
Участники тестирования смогут первыми воспользоваться следующими услугами:
- помощь в связи с беременностью и родами для женщин, не имеющих общеобязательного государственного социального страхования;
- помощь матерям, ухаживающим за ребенком до одного года;
- "єЯсла" - выплата для родителей, которые работают и воспитывают ребенка в возрасте от одного до трех лет.
Бета тест должен помочь проверить работу услуг перед их официальным запуском.
Размер выплат, условия участия и дату полноценного запуска в уведомлении не уточнили.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал правительство внести изменения в постановление, регулирующее программу "є-Ясла", и обеспечить доступ к помощи женщинам-ФЛП.