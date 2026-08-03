В "Дії" открыли тестирование трех новых выплат для родителей

В "Дії" открыли запись на бета-тест трех новых государственных выплат для незастрахованных беременных женщин, матерей детей до одного года и родителей, которые работают и воспитывают детей от одного до трех лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Участники тестирования смогут первыми воспользоваться следующими услугами:

помощь в связи с беременностью и родами для женщин, не имеющих общеобязательного государственного социального страхования;

помощь матерям, ухаживающим за ребенком до одного года;

"єЯсла" - выплата для родителей, которые работают и воспитывают ребенка в возрасте от одного до трех лет.

Бета тест должен помочь проверить работу услуг перед их официальным запуском.

Размер выплат, условия участия и дату полноценного запуска в уведомлении не уточнили.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал правительство внести изменения в постановление, регулирующее программу "є-Ясла", и обеспечить доступ к помощи женщинам-ФЛП.