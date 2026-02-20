Гетманцев закликав уряд дозволити жінкам-ФОП користуватися програмою "єЯсла"

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев закликав уряд внести зміни до постанови, що регулює програму “єЯсла”, та забезпечити доступ до допомоги жінкам-ФОП.

Як пише Delo.ua, про це свідчить його допис.

Програма "єЯсла" для мам-ФОП

"За своєю економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором. Обидві здійснюють трудову діяльність, обидві формують доходи бюджету та системи соціального страхування, обидві поєднують професійну реалізацію з вихованням дитини", - написав він.

Гетманцев наголосив, що жінки-ФОП не можуть розглядатися як "непрацюючі особи". За його словами, якщо жінка офіційно зареєстрована, отримує дохід та виконує всі податкові та соціальні зобов’язання, вона має вважатися працюючою.

"І саме за цим критерієм - фактичної праці та внеску в економіку — має надаватися доступ до програми підтримки "єЯсла", - зазначив Гетманцев.

Він звернувся до уряду із закликом внести зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулює "єЯсла", та включити до числа отримувачів допомоги мам, які є ФОП.

Гетманцев підкреслив, що мова йде не про пільги, а про елементарну соціальну справедливість та визнання того, що сучасна економіка давно вийшла за межі трудових книжок.

Про програму "єЯсла"

В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала програма "єЯсла", яка передбачає щомісячну цільову допомогу для працюючих батьків, що виховують дітей віком від одного до трьох років. Вона покликана компенсувати витрати на догляд за дитиною, зокрема оплату приватних садочків, послуг няні чи ФОПів, а також додаткові платні послуги у державних і комунальних садках.

Учасниками програми можуть стати матері або інші законні представники дитини, крім прийомних батьків, які фактично доглядали дитину до року, а потім вийшли на роботу на повний день. Розмір виплат становить 8 000 гривень щомісяця на одну дитину і 12 000 гривень для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Гроші нараховуються на спеціальний рахунок із "Дія.Карткою" і є цільовими: їх можна використовувати лише на оплату послуг догляду за дитиною. Переказати кошти на інший рахунок або зняти готівку неможливо.

Оформити допомогу можна через сервісний центр Пенсійного фонду України або подати заявку через застосунок "Дія".

Програма "єЯсла" спрямована на підтримку працюючих батьків і допомагає поєднувати професійну діяльність із доглядом за дитиною, зменшуючи фінансове навантаження на сім’ї.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.