В Україні стартувала програма "єЯсла": скільки можна отритмати від держави на догляд за дитиною

В Україні з 1 січня офіційно стартувала довгоочікувана програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання. Програмою передбачено два види виплат по вісім та дванадцять тисяч.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Розмір допомоги

Держава встановила чіткі суми щомісячних виплат:

8 000 гривень — щомісячна виплата для сімей, де мати або інший законний представник повертається до професійної діяльності, коли дитині виповнюється один рік;

12 000 гривень — щомісячна допомога для родин, які виховують дитину з інвалідністю (розраховано з урахуванням спеціального коефіцієнта 1,5).

Для того, щоб почати отримувати ці кошти, батькам необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

На що можна витратити гроші?

Важливо пам’ятати, що допомога за програмою "єЯсла" є суворо цільовою. Використати її можна лише на оплату послуг офіційних надавачів:

приватні дитячі садочки (які мають КВЕД 85.10);

няні та доглядальниці, які працюють як ФОП або юридичні особи та офіційно надають послуги догляду (КВЕДи: 78.20; 97.00; 87.90; 88.91);

державні та комунальні садочки — але лише для оплати додаткових платних послуг.

Що покривають "єЯсла"?

Програма дозволяє батькам суттєво розширити можливості дитини навіть у комунальних закладах. Ви можете оплатити:

харчування — повну або часткову вартість щоденних обідів;

розвиток та здоров’я — додаткові корекційні, психологічні або реабілітаційні послуги понад основну програму;

освіту та дозвілля — оплату гуртків, секцій, творчих студій та спеціальних навчальних програм;

чергові групи — перебування малюка в групах у ранкові, вечірні години, а також у вихідні чи святкові дні.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.