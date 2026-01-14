В Украине стартовала программа "єЯсла": сколько можно получить от государства по уходу за ребенком

В Украине с 1 января официально стартовала долгожданная программа поддержки работающих родителей под названием "єЯсла". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Размер помощи

Государство установило четкие суммы ежемесячных выплат:

8 000 гривен - ежемесячная выплата для семей, где мать или другой законный представитель возвращается в профессиональную деятельность, когда ребенку исполняется один год;

12 000 гривен - ежемесячное пособие для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (рассчитано с учетом специального коэффициента 1,5).

Для того чтобы начать получать эти средства, родителям необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить деньги?

Важно помнить, что помощь по программе "єЯсла" является строго целевой. Использовать ее можно только на оплату услуг официальных поставщиков:

частные детские садики (имеющие КВЭД 85.10);

няни и сиделки, работающие как ФЛП или юридические лица и официально предоставляющие услуги по уходу (КВЭДы: 78.20; 97.00; 87.90; 88.91);

государственные и коммунальные сады – но только для оплаты дополнительных платных услуг.

Что покрывают "єЯсла"?

Программа позволяет родителям существенно расширить возможности ребенка даже в коммунальных учреждениях. Вы можете оплатить:

питание – полную или частичную стоимость ежедневных обедов;

развитие и здоровье - дополнительные коррекционные, психологические или реабилитационные услуги сверх основной программы;

образование и досуг - оплату кружков, секций, творческих студий и специальных учебных программ;

дежурные группы – пребывание малыша в группах в утренние, вечерние часы, а также в выходные или праздничные дни.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.