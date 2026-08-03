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"Київстар" може долучитися до створення суверенної ШІ-інфраструктури України

будівля Київстару на Хрещатику
"Київстар" може долучитися до створення суверенної ШІ-інфраструктури України / Вікіпедія

"Київстар" розглядає можливість участі у створенні національної інфраструктури штучного інтелекту в Україні. Компанія оцінює варіанти інвестування у центри обробки даних і може стати одним із ключових учасників такого проєкту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на президента та генерального директора "Київстару" Олександра Комарова, якого цитує "Інтерфакс-Україна."

За його словами, запит на розбудову інфраструктури ШІ надходить від Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації.

У компанії вважають, що Україна потребує власної, суверенної інфраструктури штучного інтелекту. Для її створення необхідно поєднати рішення глобальних постачальників ШІ з українськими технологічними та інфраструктурними можливостями.

Комаров зазначив, що "Київстар" має ресурси для розробки та фінансування відповідної інфраструктури. Водночас конкретний обсяг інвестицій і строки реалізації проєктів компанія поки не називає.

Окремо оператор оцінює можливі варіанти розвитку центрів обробки даних. Рішення щодо інвестицій залежатиме від необхідних капітальних витрат і цільових показників компанії.

У другому кварталі 2026 року EBITDA "Київстару" зросла на 21,1%, до 8,3 млрд грн, а виручка — на 27%, до 14,9 млрд грн. За перше півріччя чистий прибуток компанії збільшився на 36,1%, до 7,1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко