"Киевстар" может присоединиться к созданию суверенной ШИ-инфраструктуры Украины

Киевстар рассматривает возможность участия в создании национальной инфраструктуры искусственного интеллекта в Украине. Компания оценивает варианты инвестирования в центры обработки данных и может стать одним из ключевых участников данного проекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на президента и генерального директора "Киевстара" Александра Комарова, которого цитирует "Интерфакс-Украина."

По его словам, запрос на строительство инфраструктуры ИИ поступает от Министерства экономики и Министерства цифровой трансформации.

В компании считают, что Украина нуждается в собственной, суверенной инфраструктуре искусственного интеллекта. Для ее создания необходимо объединить решения глобальных поставщиков ИИ с украинскими технологическими и инфраструктурными возможностями.

Комаров отметил, что у "Киевстара" есть ресурсы для разработки и финансирования соответствующей инфраструктуры. В то же время, конкретный объем инвестиций и сроки реализации проектов компания пока не называет.

Отдельно оператор оценивает возможные варианты развития центров обработки данных. Решение об инвестициях будет зависеть от необходимых капитальных затрат и целевых показателей компании.

Во втором квартале 2026 года EBITDA "Киевстар" выросла на 21,1%, до 8,3 млрд грн, а выручка — на 27%, до 14,9 млрд грн. За первое полугодие чистая прибыль компании увеличилась на 36,1%, до 7,1 млрд. грн.