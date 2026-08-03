ОПЕК+ поднимает добычу нефти: что будет с ценами на рынке с сентября

Страны альянса ОПЕК+ согласовали очередное увеличение квоты на добычу нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Это решение завершает процесс поэтапного возвращения на рынок 1,65 млн баррелей в сутки, о котором ключевые участники договаривались еще в 2023 году.

В основной состав входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, тогда как ОАЭ покинули группу в мае.

Реальное влияние на рынок

Предыдущие ежемесячные повышения квот оставались преимущественно на бумаге из-за масштабных перебоев с экспортом из стран Персидского залива, России и Казахстана.

В заявлении по итогам заседания группа воздержалась от оглашения планов на последний квартал 2026 года.

Аналитики Rystad отмечают, что после упразднения добровольных ограничений главной задачей ОПЕК+ станет управление потенциальным профицитом сырья. Базовым сценарием для рынка остается пауза в наращивании добычи в конце года.

Риски для инфраструктуры и новые квоты

Совместный комитет по мониторингу выразил обеспокоенность по поводу атак на энергетические активы во время боевых действий США и Израиля против Ирана, поскольку их восстановление требует значительных ресурсов и времени.

Параллельно с этим до конца года остаются в силе базовые сокращения на 2 миллиона баррелей в сутки, запущенные еще в 2022 году. Сейчас альянс проводит обзор реальных мощностей своих членов по формированию базовых уровней на 2027 год.

Ожидаются сложные переговоры, поскольку отдельные страны, в частности, Ирак, настаивают на увеличении своих индивидуальных квот. Следующая встреча ведущих производителей намечена на 6 сентября.

Напомним, добыча нефти странами ОПЕК в июне продемонстрировала существенный рост, оттолкнувшись от самого низкого уровня за последние более двух десятилетий.