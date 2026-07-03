Страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 3,3 миллиона баррелей после завершения блокады

Добыча нефти странами ОПЕК в июне продемонстрировала существенный рост, оттолкнувшись от самого низкого уровня за последние более двух десятилетий.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты свежего опроса агентства Reuters.

Положительная динамика на рынке стала возможной благодаря тому, что страны Персидского залива начали активно возобновлять поставки сырья.

Ранее экспорт был заблокирован из-за масштабных военных действий с Ираном и фактического перекрытия стратегически важного Ормузского пролива.

Согласно обнародованным данным, совокупная добыча одиннадцати стран-членов Организации стран-экспортеров нефти увеличилась на 3,3 миллиона баррелей в день по сравнению с майскими показателями и достигла отметки в 19,43 миллиона баррелей в сутки.

Это восстановление было зафиксировано после исторического антирекорда предыдущего месяца, который стал самым плохим для картеля по меньшей мере с 2000 года.

Майские объемы оказались даже ниже уровня пандемии коронавируса в 2020 году, когда мировой спрос на энергоресурсы практически рухнул.

Стоит отметить, что нынешняя статистика уже не учитывает официально вышедшие из состава ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая .

Наибольшие темпы роста черного золота аналитики зафиксировали в Кувейте и Иране.

Напомним, саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco возобновила загрузку сырой нефти на своем ключевом терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячной вынужденной остановки.