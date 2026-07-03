Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти на 3,3 мільйона барелів після завершення блокади

Видобуток нафти країнами ОПЕК у червні продемонстрував суттєве зростання, відштовхнувшись від найнижчого рівня за останні понад два десятиліття.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати свіжого опитування агенції Reuters.

Позитивна динаміка на ринку стала можливою завдяки тому, що країни Перської затоки почали активно відновлювати постачання сировини.

Раніше експорт був заблокований через масштабні воєнні дії з Іраном та фактичне перекриття стратегічно важливої Ормузької протоки.

Згідно з оприлюдненими даними, сукупний видобуток одинадцяти країн-членів Організації країн-експортерів нафти збільшився на 3,3 мільйона барелів на день порівняно з травневими показниками і досяг позначки в 19,43 мільйона барелів на добу.

Це відновлення зафіксували після історичного антирекорду попереднього місяця, який став найгіршим для картелю щонайменше з 2000 року.

Травневі обсяги виявилися навіть нижчими за рівні періоду пандемії коронавірусу у 2020 році, коли світовий попит на енергоресурси практично обвалився.

Варто зазначити, що нинішня статистика вже не враховує Об'єднані Арабські Емірати, які офіційно вийшли зі складу ОПЕК з 1 травня.

Найбільші темпи зростання виробництва чорного золота аналітики зафіксували у Кувейті та Ірані.

Нагадаємо, саудівська національна нафтова компанія Saudi Aramco відновила завантаження сирої нафти на своєму ключовому терміналі Рас-Танура в Перській затоці після майже чотиримісячної вимушеної зупинки.