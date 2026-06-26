Нафта пішла: Саудівська Аравія відновлює роботу свого найбільшого порту після чотиримісячної паузи

Саудівська національна нафтова компанія Saudi Aramco у п’ятницю відновила завантаження сирої нафти на своєму ключовому терміналі Рас-Танура в Перській затоці після майже чотиримісячної вимушеної зупинки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Дані судноплавства свідчать, що найбільший у світі експортер нафти долучився до активного вивезення вантажів на тлі оптимістичних сподівань енергетичного сектору на повернення ситуації до нормального стану.

Перші танкери в найбільшому нафтовому порту

Згідно з моніторинговими даними, два надвеликі нафтові танкери, які контролює саудівська судноплавна компанія Bahri, вже помічені під час завантаження сировини в Рас-Танура, що вважається найбільшим нафтовим портом світу.

Ще одне аналогічне судно наразі очікує своєї черги неподалік. Місткість кожного такого супертанкера дозволяє приймати на борт до 2 мільйонів барелів нафти.

Компанія Saudi Aramco стала одним із останніх великих виробників країн Перської затоки, які повернулися до експорту з регіону. Отримати офіційні коментарі від представників компанії у позаробочий час не вдалося.

Стратегічне значення термінала Рас-Танура

Порт Рас-Танура розташований на східному узбережжі Саудівської Аравії в Перській затоці, на захід від нестабільної Ормузької протоки. До початку збройного конфлікту цей термінал забезпечував експорт понад 5 мільйонів барелів сирої нафти щодня.

Тут також розміщений найбільший у країні внутрішній нафтопереробний завод потужністю 550 000 барелів на добу, який був повністю зупинений під час війни з міркувань безпеки.

За даними аналітичної платформи LSEG, Aramco востаннє відвантажувала нафту з Рас-Танури до Китаю ще 8 березня.

Згодом компанія була змушена перенаправити логістичні потоки до порту Янбу на Червоному морі через іранську блокаду протоки під час війни за участю США та Ізраїлю.

Нагадаємо, у березні Saudi Aramco відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.