Нефть пошла: Саудовская Аравия возобновляет работу своего крупнейшего порта после четырехмесячной паузы

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco в пятницу возобновила погрузку сырой нефти на своем ключевом терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячной вынужденной остановки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Данные судоходства свидетельствуют, что крупнейший в мире экспортер нефти присоединился к активному вывозу грузов на фоне оптимистических надежд энергетического сектора на возвращение ситуации в нормальное состояние.

Первые танкеры в крупнейшем нефтяном порту

Согласно мониторинговым данным, два сверхбольших нефтяных танкера, контролируемых саудовской судоходной компанией Bahri, уже замечены во время загрузки сырья в Рас-Танура, считающегося крупнейшим нефтяным портом мира.

Еще одно аналогичное судно ожидает своей очереди неподалеку. Емкость каждого такого супертанкера позволяет принимать на борт до 2 миллионов баррелей нефти.

Компания Saudi Aramco стала одним из последних крупных производителей стран Персидского залива, вернувшихся к экспорту из региона. Получить официальные комментарии от представителей компании во внерабочее время не удалось.

Стратегическое значение терминала Рас-Танура

Порт Рас-Танура расположен на восточном побережье Саудовской Аравии в Персидском заливе, к западу от нестабильного Ормузского пролива. До начала вооруженного конфликта этот терминал обеспечивал экспорт более 5 миллионов баррелей сырой нефти в день.

Здесь также расположен крупнейший в стране внутренний нефтеперерабатывающий завод мощностью 550 000 баррелей в сутки, полностью остановленный во время войны по соображениям безопасности.

По данным аналитической платформы LSEG, Aramco в последний раз отгружала нефть из Рас-Танур в Китай еще 8 марта.

Впоследствии компания была вынуждена перенаправить логистические потоки в порт Янбу на Красном море из-за иранской блокады пролива во время войны с участием США и Израиля.

Напомним, в марте Saudi Aramco возобновил работу завода Ras Tanura. Крупнейший НПЗ мощностью 550 тысяч баррелей был закрыт после удара иранского дрона 2 марта.