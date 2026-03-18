Найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії, який постраждав від удару дрона, відновив роботу

Державний нафтовий гігант Saudi Aramco у Саудівській Аравії відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.

Завод розташований на узбережжі Перської затоки поблизу головного експортного термінала компанії, що є критично важливим вузлом для постачання сирої нафти та нафтопродуктів на світовий ринок.

Закриття енергетичних об'єктів у Перській затоці

Ras Tanura став одним із низки енергетичних підприємств Близького Сходу, роботу яких було паралізовано внаслідок іранських атак та фактичного закриття Ормузької протоки.

Сусідні Об'єднані Арабські Емірати також зупинили свій найбільший нафтопереробний завод, а Катар вивів з експлуатації паливно- та газопереробні потужності.

Країни регіону готуються до нових ударів після погроз Тегерана атакувати нафтогазову інфраструктуру сусідів у відповідь на обстріли іранських видобувних активів.

Переорієнтація потоків пального

Через неможливість безпечного відвантаження продукції в Перській затоці Saudi Aramco переспрямувала експорт дизельного пального та бензину на заводи вздовж узбережжя Червоного моря.

Генеральний директор компанії Амін Нассер підтвердив, що підприємства на сході країни наразі працюють за зниженими тарифами, задовольняючи переважно внутрішній попит.

НПЗ Ras Tanura був ключовим постачальником дизеля для європейських покупців, проте наразі терміни відновлення його роботи залишаються невідомими.

Криза танкерного сполучення

Майже повне припинення руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п'ята частина світових обсягів нафти, спровокувало переповнення резервуарів у регіоні. Це змусило кількох великих виробників суттєво скоротити видобуток сировини.

Хоча логістичні шляхи через Червоне море на заході Саудівської Аравії залишаються відкритими, блокування основного водного шляху продовжує тиснути на глобальні енергетичні ринки та обмежує експортні можливості регіону.

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.