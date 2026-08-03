Дорожники ограничили движение на въезде в Черновицкую область: что следует знать водителям

С 3 августа 2026 временно ограничено движение транспортных средств на участке автодороги Н-03 на въезде в Черновицкую область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Причиной введения ограничений стало проведение плановых ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на мостовом сооружении вблизи села Атаки Днестровского района.

На период выполнения работ проезд транспортных средств организован в реверсном режиме в соответствии с установленными временными дорожными знаками и средствами регулирования движения.

Водителей призывают заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать возможные задержки в пути, быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

О полном завершении ремонтных работ и восстановлении обычного трафика будет сообщено дополнительно.

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.