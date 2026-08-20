На трассе под Киевом ограничат движение из-за ремонта моста: подробности для водителей

На автодороге государственного значения Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов растворяются ремонтные работы моста через канал (км 29+110). В этой связи на участке временно ограничат проезд транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

По информации дорожных служб, ограничения будут действовать с 22 по 30 августа 2026 года.

В этот период движение автомобильного и общественного транспорта будет осуществляться по временной схеме с поочередным перекрытием одной полосы.

Водителей и перевозчиков призывают заранее учитывать временные неудобства при планировании маршрутов, быть внимательными на участке выполнения работ и четко соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.