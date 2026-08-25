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В центре Киева ограничат движение из-за ремонта дорог: где именно
В Киеве частично будут ограничивать движение по улице Большой Васильковской и бульвару Тараса Шевченко.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киев готовит ограничение движения
В Киеве с 25 августа по 8 сентября частично будут ограничивать движение по улице Большой Васильковской и бульвару Тараса Шевченко в Шевченковском районе.
Ограничения связаны с ремонтными работами. Специалисты Шевченковского ШЭУ будут обновлять асфальтобетонное покрытие и понижать бортовой камень.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.