Хрещатик можуть змінити: у Києві готують новий проєкт площі

Хрещатик
Київ створює безбар’єрний громадський простір / Вікіпедія

У Києві Рада безбар’єрності розглянула залучення експертів до обговорення проєкту оновлення громадського простору на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка. Йдеться про створення сучасного, доступного та інклюзивного міського середовища.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в пресслужбі КМДА.

Київ створює безбар’єрний громадський простір

Ініціаторкою обговорення виступила заступниця голови Ради безбар’єрності міста Києва Уляна Пчолкіна, яка наголосила на необхідності ширшого залучення профільних фахівців і представників експертної спільноти ще на етапі підготовки міських проєктів.

Міський голова Віталій Кличко доручив Департаменту містобудування та архітектури КМДА спільно з Департаментом транспортної інфраструктури представити напрацювання щодо оновлення простору членам Ради безбар’єрності та запрошеним експертам з питань інклюзивності. За підсумками обговорення профільні служби мають врахувати надані пропозиції під час доопрацювання проєкту.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що робота над проєктом триває, а раніше оприлюднені візуалізації були лише попередніми рішеннями. Наразі опрацьовується комплексне оновлення площі, яке передбачає облаштування наземних пішохідних переходів, благоустрій простору та встановлення фонтану.

У міській адміністрації зазначають, що метою проєкту є створення безбар’єрного та зручного громадського простору в центральній частині столиці. Реалізація ініціативи відбуватиметься за участі меценатів, серед яких — українська фармацевтична компанія Farmak.

Нагадаємо, у Києві стартувала цифровізація оформлення літніх та сезонних майданчиків біля закладів громадського харчування. Підприємці можуть повністю онлайн пройти процедуру погодження та підписати договір. 

Автор:
Ольга Опенько