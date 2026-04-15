Київ оновлює паркувальні таблички та готує знижки до 90%

У Києві завершують погодження нових тарифів на паркування та готують оновлення інформаційних табличок на всіх майданчиках КП “Київтранспарксервіс”. Паралельно місто планує запровадити знижки до 90% на абонементи для платників податків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Тарифи на паркування

Проєкт документа був оприлюднений ще наприкінці лютого 2026 року та пройшов процедуру громадського обговорення.

У межах підготовки до запуску нових тарифів у столиці оновлюють усі інформаційні таблички з актуальною вартістю паркування. Загалом планується замінити 1249 табличок, оскільки старі вже демонтують у більшості районів міста.

Вперше виготовлення таких табличок здійснюватиме не приватна компанія, а комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", яке розширило власні виробничі можливості з виготовлення дорожніх знаків та інформаційних носіїв.

Паралельно місто готує нову систему абонементів зі значними знижками для фізичних осіб - платників податків до бюджету Києва. Передбачається знижка до 90% на місячні абонементи, а підтвердження статусу планують реалізувати через застосунок "Київ Цифровий".

Орієнтовна вартість абонементів становитиме:

ІІІ зона — 299 грн/місяць.

ІІ зона — 999 грн/місяць.

весь Київ — 1499 грн/місяць.

Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Також пропонується оновлена погодинна тарифікація: 40 грн/год у І зоні, 30 грн/год у ІІ зоні та 10 грн/год у ІІІ зоні.

У КП "Київтранспарксервіс" уточнили, що основною платформою оплати залишатиметься застосунок "Київ Цифровий", де відображатимуться всі майданчики погодинного паркування комунального підприємства.

Нагадаємо, за перші два місяці 2026 року 530 платників збору за місця для паркування транспортних засобів перерахували до місцевих бюджетів 38,1 млн грн. Це на 13,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума надходжень становила 33,5 млн грн.