Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ оновлює паркувальні таблички та готує знижки до 90%

парковка
Паркування в Києві / Shutterstock

У Києві завершують погодження нових тарифів на паркування та готують оновлення інформаційних табличок на всіх майданчиках КП “Київтранспарксервіс”. Паралельно місто планує запровадити знижки до 90% на абонементи для платників податків.

Тарифи на паркування

Проєкт документа був оприлюднений ще наприкінці лютого 2026 року та пройшов процедуру громадського обговорення.

У межах підготовки до запуску нових тарифів у столиці оновлюють усі інформаційні таблички з актуальною вартістю паркування. Загалом планується замінити 1249 табличок, оскільки старі вже демонтують у більшості районів міста.

Вперше виготовлення таких табличок здійснюватиме не приватна компанія, а комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", яке розширило власні виробничі можливості з виготовлення дорожніх знаків та інформаційних носіїв.

Паралельно місто готує нову систему абонементів зі значними знижками для фізичних осіб - платників податків до бюджету Києва. Передбачається знижка до 90% на місячні абонементи, а підтвердження статусу планують реалізувати через застосунок "Київ Цифровий".

Орієнтовна вартість абонементів становитиме:

  • ІІІ зона — 299 грн/місяць.
  • ІІ зона — 999 грн/місяць.
  • весь Київ — 1499 грн/місяць.

Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Також пропонується оновлена погодинна тарифікація: 40 грн/год у І зоні, 30 грн/год у ІІ зоні та 10 грн/год у ІІІ зоні.

У КП "Київтранспарксервіс" уточнили, що основною платформою оплати залишатиметься застосунок "Київ Цифровий", де відображатимуться всі майданчики погодинного паркування комунального підприємства.

Нагадаємо, за перші два місяці 2026 року 530 платників збору за місця для паркування транспортних засобів перерахували до місцевих бюджетів 38,1 млн грн. Це на 13,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума надходжень становила 33,5 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько
