Місцеві бюджети отримали понад 38 млн грн паркувального збору: які регіони в лідерах

Місцеві бюджети отримали понад 38 млн грн збору за паркування / Freepik

За перші два місяці 2026 року 530 платників збору за місця для паркування транспортних засобів перерахували до місцевих бюджетів 38,1 млн грн. Це на 13,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума надходжень становила 33,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Розподіл надходжень

Найбільші обсяги сплати збору зафіксовані у чотирьох областях. Одеська область перерахувала 13,7 млн грн, Львівська область — 9,6 млн грн, Дніпропетровська область — 8,6 млн грн, а Івано-Франківська область — 1,8 млн грн.

Отримані кошти громади використовують як джерело фінансування міської інфраструктури. Гроші спрямовуються на облаштування паркувальних майданчиків, утримання дорожнього покриття, заходи з підвищення безпеки дорожнього руху та розвиток міського простору.

Правила оподаткування та пільги

В ДПС зазначили, що об’єктами оподаткування не є земельні ділянки, відведені для безоплатного паркування автомобілів, якими керують водії з інвалідністю або особи, що їх перевозять.

Відповідно до законодавства, на кожному спеціально обладнаному або відведеному майданчику кількість пільгових місць повинна становити не менше 10 % від загальної кількості. Для майданчиків з невеликою кількістю місць обов’язковим є виділення мінімум одного такого місця. Місця для безоплатного паркування мають бути позначені відповідними дорожніми знаками або спеціальною дорожньою розміткою.

Нагадаємо, в Україні запрацював новий сервіс у "Дія", який автоматично показує штрафи за паркування та дозволяє оплачувати їх прямо в додатку.

Автор:
Тетяна Ковальчук