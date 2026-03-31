Местные бюджеты получили более 38 млн грн парковочного сбора: какие регионы в лидерах

женщина, оплата за парковку
Местные бюджеты получили более 38 млн грн сбора за парковку / Freepik

За первые два месяца 2026 530 плательщиков сбора за места для парковки транспортных средств перечислили в местные бюджеты 38,1 млн грн. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма поступлений составила 33,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Распределение поступлений

Наибольшие объемы сбора зафиксированы в четырех областях. Одесская область перечислила 13,7 млн грн, Львовская область – 9,6 млн грн, Днепропетровская область – 8,6 млн грн, а Ивано-Франковская область – 1,8 млн грн.

Вырученные средства общины используют как источник финансирования городской инфраструктуры. Деньги направляются на обустройство парковок, содержание дорожного покрытия, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и развитие городского пространства.

Правила налогообложения и льготы

В ГНС отметили, что объектами налогообложения не являются земельные участки, отведенные для безвозмездной парковки автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или перевозящие их лица.

Согласно законодательству, на каждой специально оборудованной или отведенной площадке количество льготных мест должно составлять не менее 10% от общего количества. Для площадок с небольшим количеством мест обязательно выделение минимум одного такого места. Места для бесплатной парковки должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками или специальной дорожной разметкой.

Напомним, в Украине заработал новый сервис у "Дия", который автоматически показывает штрафы за парковку и позволяет оплачивать их прямо в приложении.

Автор:
Татьяна Ковальчук