"Дія" будет автоматически показывать штрафы за парковку и разрешать оплату

В Украине заработал новый сервис
В Украине заработал новый сервис

В Украине заработал новый сервис "Дії", который автоматически показывает штрафы за парковку и позволяет оплачивать их прямо в приложении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Сервис уже доступен во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице, а затем его расширят на другие города.

Для использования не требуется дополнительных настроек: достаточно иметь цифровое водительское удостоверение или техпаспорт в "Дії". Пользователь сразу получает уведомление о штрафе, видит детали нарушения и сумму, а также может оплатить его несколькими щелчками в приложении.

"Меньше бумаг — больше контроля, оплачивайте штрафы в несколько кликов через приложение", — отмечается в сообщении.

Добавим, в 2025 году местные бюджеты Украины получили 205,3 млн грн сбора за парковочные места, что на 17,9% больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко