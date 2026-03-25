"Дія" автоматично показуватиме штрафи за паркування та дозволятиме оплату

В Україні запрацював новий сервіс у "Дія", який автоматично показує штрафи за паркування та дозволяє оплачувати їх прямо в додатку.

Сервіс вже доступний у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці, а згодом його розширять на інші міста.

Для користування не потрібні додаткові налаштування: достатньо мати цифрове посвідчення водія або техпаспорт у "Дії". Користувач відразу отримує повідомлення про штраф, бачить деталі порушення та суму, а також може оплатити його декількома кліками в застосунку.

"Менше паперів — більше контролю, оплачуйте штрафи в декілька кліків через застосунок", — зазначається в повідомленні.

Додамо, у 2025 році місцеві бюджети України отримали 205,3 млн грн збору за місця для паркування, що на 17,9% більше, ніж роком раніше.