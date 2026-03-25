Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Дія" автоматично показуватиме штрафи за паркування та дозволятиме оплату

В Україні запрацював новий сервіс
В Україні запрацював новий сервіс

В Україні запрацював новий сервіс у "Дія", який автоматично показує штрафи за паркування та дозволяє оплачувати їх прямо в додатку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Сервіс вже доступний у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці, а згодом його розширять на інші міста.

Для користування не потрібні додаткові налаштування: достатньо мати цифрове посвідчення водія або техпаспорт у "Дії". Користувач відразу отримує повідомлення про штраф, бачить деталі порушення та суму, а також може оплатити його декількома кліками в застосунку.

"Менше паперів — більше контролю, оплачуйте штрафи в декілька кліків через застосунок", — зазначається в повідомленні.

Додамо, у 2025 році місцеві бюджети України отримали 205,3 млн грн збору за місця для паркування, що на 17,9% більше, ніж роком раніше. 

Автор:
Тетяна Гойденко