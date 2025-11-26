Запланована подія 2

В январе-октябре 2025 года поступления от парковки транспорта выросли почти на 24%.

парковка
Поступления от парковки транспорта выросли / Shutterstock

В январе-октябре 2025 года в местные бюджеты Украины поступило 174,4 млн грн сбора за места для парковки транспорта. Это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составила 140,9 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

На сегодняшний день организацией и контролем парковки в городах и общинах занимаются 679 субъектов хозяйствования.

Лидерами по объемам поступлений стали:

  • Одесская область – 62,6 млн грн;
  • Львовская область – 47 млн грн;
  • Днепропетровская область – 43 млн грн;
  • Ивано-Франковская область – 7,2 млн. грн.

В Минфине поблагодарили водителей, которые платят сбор, отмечая, что средства направляются непосредственно в местные бюджеты и используются на развитие инфраструктуры и улучшение условий для жителей общин.

Сбор не оплачивается за места, отведенные для бесплатной парковки водителей с инвалидностью или лиц, перевозящих людей с инвалидностью. Такие места должны составлять не менее 10% от общего количества парковочных мест, но не менее одного, и быть отмечены специальными дорожными знаками или разметкой.

Отметим, что Минрегион совместно с общинами Украины начал работу над обновлением политики в сфере парковки. Среди потенциальных направлений развития – цифровизация парковочных сервисов, создание электромобильной инфраструктуры и увеличение доходов местных бюджетов за счет эффективного управления услугами.

Автор:
Татьяна Гойденко