Правительство готовит новую политику парковки: общины наработают общую дорожную карту

Минрегион совместно с общинами Украины начал работу по обновлению политики в сфере парковки. Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач провел совещание с представителями органов местного самоуправления, в ходе которого обсудили итоги первого опроса о состоянии развития парковочной инфраструктуры в городах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Во встрече приняли участие представители Киева, Львова, Одессы, Харькова, Житомира, Луцка, Тернополя, Ужгорода, Ковеля, Калуша, Коломыи, а также Ассоциации городов Украины. По итогам обсуждения решено сформировать дорожную карту, которая станет основой обновленной государственной политики в сфере парковки.

Участники совещания обратили внимание на дисбаланс в развитии парковочных площадок, нехватку системного электронного учета, низкий уровень администрирования платежей, а также отсутствие должной интеграции парковки в общую городскую транспортную стратегию. В то же время, среди потенциальных направлений развития – цифровизация парковочных сервисов, создание электромобильной инфраструктуры и увеличение доходов местных бюджетов за счет эффективного управления услугами.

В рамках дорожной карты предусмотрено обновление нормативной базы, внедрение прозрачных механизмов учета и контроля, рекомендации для общин по формированию политики мобильности и поддержка цифровых решений в парковочной сфере.

"Парковка – это не только вопрос удобства, но и полноценная часть городской транспортной политики. Именно поэтому необходимо создание единой рамки, которая позволит общинам внедрять эффективные, прозрачные и современные решения. В то же время приоритетом для общин должно оставаться развитие общественного транспорта. Именно он основа мобильности в городах для общества".

Минрегион продолжит консультации с общинами и экспертами, чтобы выработать комплексный подход к совершенствованию системы парковки, поддержки электротранспорта и удобного городского передвижения.

Добавим, что в Украине наблюдается рост стоимости мест и спроса на паркинг в городах с самым большим предложением. Цены же мест на парковках наоборот уменьшаются, как и спрос на них.