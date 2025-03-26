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Стоянка на мільйон: скільки коштують паркомісця у різних містах України
Протягом січня-лютого 2025 року спостерігається зростання вартості місць та попиту на паркінг у містах з найбільшою пропозицією. Ціни ж місць на парковках навпаки зменшується, як і попит на них.
Зважаючи на воєнні обставини, ринок паркінгів чітко розділився на два сегменти. З одного боку зважаючи на обстріли, зростає цікавість до критих паркінгів та підземних будівель. З іншого - через ті ж безпекові причини падає інтерес до парковок на відкритих майданчиках.
Закриті паркінги: вартість місця зростає
У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу в новобудовах загалом по Україні складає – 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж торік. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%, йдеться в наданому Delo.ua дослідженні маркетплейсу OLX Нерухомість.
Лідером за кількістю оголошень та відгуків на оголошення про продаж місця на закритих паркінгах у новобудовах залишається Київ. У столиці зафіксовано незначне зменшення пропозиції (на 3,8% у 2025 році) та водночас підвищення попиту на 11,9%.
Медіанна ціна паркомісця у Києві зменшилась на 1,8% у порівнянні з лютим 2024 року та становить наразі 879 796 грн.
Щодо загальної тенденції, то ціни на паркінги переважно зростають. Зокрема найбільша динаміка у підвищенні цін протягом останнього року спостерігається:
- в Одесі – на 14,7% – з 543 555 грн до 623 558 грн;
- Львові – на 10% – з 567 256 грн до 624 071 грн;
- Дніпрі – на 8% – з 748 581 грн до 808 619 грн;
Відкриті парковки: падіння попиту і зниження цін
Ситуація з паркомісцями на відкритих паркінгах кардинально інша. У 2025 році по Україні попит щодо купівлі місць на парковках зменшився на 27,6%. Медіанна ціна також впала на 3% та становить наразі 40 000 грн. Пропозиція зменшилась на 11,6%.
Зокрема зниження цін на купівлю місця на парковці спостерігаємо у містах з найбільшою пропозицією: -88,2% у Дніпрі (з 169 358 грн до 20 000 грн), -38,2% у Києві (з 97 012 грн до 60 000 грн) та -9,8% в Одесі (з 39 292 грн до 35 423 грн).
Найвища медіанна вартість місця на парковці по Україні зафіксована у Львові – 564 013 грн, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року.
Попит на купівлю місць на парковці помітно зменшився у Сумах (-88%), Одесі (-57%), Києві (-31,6%) та Львові (-20,9%).
Як писало Delo.ua раніше, Київ посилює контроль за порушниками правил паркування.
У грудні сталовідомо, що за три місяці столичних водіїв оштрафували за неправильне паркування на 26,4 млн грн.