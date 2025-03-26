Стоянка на миллион: сколько стоят паркоместа в разных городах Украины

В январе-феврале 2025 года наблюдается рост стоимости мест и спроса на паркинг в городах с наибольшим предложением. Цены же мест на парковках наоборот уменьшаются, как и спрос на них.

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Ввиду военных обстоятельств рынок паркингов четко разделился на два сегмента. С одной стороны, учитывая обстрелы, растет интерес к крытым паркингам и подземным зданиям, которые служат укрытием во время воздушных тревог. С другой — по тем же причинам безопасности падает интерес к парковкам на открытых площадках.

Закрытые паркинги: стоимость места растет

В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге в новостройках в целом по Украине составляет – 708 383 грн , что на 8,7% больше, чем в прошлом. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%, говорится в предоставленном Delo.ua исследовании маркетплейса OLX Недвижимость.

Лидером по количеству объявлений и отзывов на объявление о продаже места на закрытых паркингах в новостройках остается Киев . В столице зафиксировано незначительное уменьшение предложения (на 3,8% в 2025 году) и повышение спроса на 11,9%.

Медианная цена паркоместа в Киеве уменьшилась на 1,8% по сравнению с февралем 2024 года и составляет 879 796 грн.

Что касается общей тенденции, то цены на паркинги в основном растут. В частности, наибольшая динамика в повышении цен в течение последнего года наблюдается:

в Одессе – на 14,7% – с 543 555 грн до 623 558 грн;

Львове – на 10% – с 567 256 грн до 624 071 грн;

Днепре – на 8% – с 748 581 грн до 808 619 грн;

Открытые парковки: падение спроса и снижение цен

Ситуация с паркоместами на открытых паркингах кардинально иная. В 2025 году по Украине спрос на покупку мест на парковках уменьшился на 27,6%. Медианная цена также упала на 3% и составляет 40 000 грн. Предложение уменьшилось на 11,6%.

В частности, снижение цен на покупку места на парковке наблюдаем в городах с наибольшим предложением: -88,2% в Днепре (с 169 358 грн до 20 000 грн), -38,2% в Киеве (с 97 012 грн до 60 000 грн) и -9,8% в Одессе 3 (2).

Самая высокая медианная стоимость места на парковке по Украине зафиксирована во Львове – 564 013 грн, что на 13% больше, чем в феврале 2024 года.

Спрос на покупку мест на парковке заметно снизился в Сумах (-88%), Одессе (-57%), Киеве (-31,6%) и Львове (-20,9%).

Как писало Delo.ua ранее, Киев ужесточает контроль за нарушителями правил парковки.

В декабре стало известно, что за три месяца столичных водителей оштрафовали за неправильную парковку на 26,4 млн грн.