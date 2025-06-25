Штрафы до 5100 грн: правительство согласовало законопроект о парковке на местах для водителей с инвалидностью

Кабинет министров 25 июня одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью до 5100 грн, а также новые требования к водителям с инвалидностью. Документ должен пройти рассмотрение в Верховной Раде и быть принятым в двух чтениях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Парковка на местах для людей с инвалидностью

Законопроект, одобренный правительством, предусматривает ряд нововведений, направленных на защиту прав людей с инвалидностью, в том числе по соблюдению правил парковки.

В частности, предлагается существенно повысить штрафы за незаконную остановку или стоянку на специально отведенных местах — до 300 тысяч рублей, что составляет 5100 грн (в настоящее время — от 60 до 100 минимумов).

Также документ вводит новые обязательные требования для водителей с инвалидностью или перевозящих их. Они должны использовать специальный опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", а также предоставлять подтверждение права на такую парковку в виде QR-кода.

Кроме того, ответственность будут нести и те, кто паркует авто без должного обозначения или при отсутствии QR-кода, подтверждающего наличие инвалидности в соответствии с законодательными требованиями.

По официальной статистике количество случаев нарушения правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, в Украине стабильно растет: в 2023 году зафиксировано 5756 таких нарушений, а в 2024 году — уже 7259.

Введение правительственного законопроекта призвано уменьшить количество подобных правонарушений и способствовать созданию более удобной и доступной среды для людей с инвалидностью, в том числе ветеранов войны.

Теперь документ будет передан в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения и принятия.

Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения. Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПла, предпринимательство и бизнес-планирование.