Трудоустройство людей с инвалидностью: правительство изменило систему штрафов для работодателей

Правительство расширяет возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, усовершенствуя систему штрафов за несоблюдение норматива рабочих мест для них.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минсоцполитики.

Кроме того, расширяется возможность использования средств от уплаченных работодателями сумм административно-хозяйственных санкций для развития безбарьерного рынка труда, в частности, на создание или оснащение рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Как отметил заместитель Министра социальной политики Владимир Василенко, это позволит сделать систему санкций не только инструментом контроля, но и ресурсом развития инклюзивного рынка труда.

"Каждая гривна со штрафа должна работать на создание новых возможностей как для людей с инвалидностью, так и для работодателей, которые готовы внедрять инклюзивные практики", — подчеркнул он.

Оптимизация расчета штрафов

Ранее работодатель мог столкнуться с неправильным расчетом штрафа в случае, когда изменялись данные о работниках.

Теперь, если до 31 марта изменяются данные в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью автоматически перечисляет сумму санкции и до 10 июня присылает уточненный расчет работодателю.

Это позволит избежать недоразумений и упростит взаимодействие с работодателями.

Куда будут использоваться штрафы

Теперь средства, полученные от этих штрафов, будут направляться на мероприятия, непосредственно способствующие трудоустройству людей с инвалидностью. К таким мерам относятся:

техническое оснащение или адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью: специальная мебель, техника и т.п.;

создание новых специальных рабочих мест;

выпуск специализированных учебных материалов: литература и аудиоматериалы для обучения людей с инвалидностью.

Нововведение позволит усилить прозрачность механизмов поддержки трудоустройства людей с инвалидностью и сделать государственную политику в этой сфере более эффективной и справедливой.

В ведомстве добавили, что согласно принятому закону, разработанному Минсоцполитики, с 2026 года в Украине будут действовать новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью Закон фундаментально меняет подходы к поддержке как людей с инвалидностью, которые хотят трудоустроиться, так и работодателей.

В частности, у работодателей будет выбор: трудоустроить лицо с инвалидностью и при необходимости обустроить ему рабочее место, или уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения .